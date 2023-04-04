حمية بحث مع وفد البنك الدولي في المشاريع المشتركة وتفعيل التعاون

حمية بحث مع وفد البنك الدولي في المشاريع المشتركة وتفعيل التعاون

إجتمع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية مع وفد من "البنك الدولي" في الوزارة اليوم برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جان كريستوف كاريه، يرافقه مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ابراهيم دجاني، في حضور رئيس مجلس إدارة وإستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني.



وتم خلال اللقاء البحث في المشاريع القائمة والمستقبلية في ما يتعلق بملفي مرفأ بيروت ومشروع الطرق والعمالة.