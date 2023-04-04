وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء بـ٧.٥٠٠.٠٠٠ ل.ل

وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء بـ٧.٥٠٠.٠٠٠ ل.ل

حددت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر إعتبارًا من اليوم الثلاثاء ٤/٤/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ١١/٤/٢٠٢٣ ضمنًا.



ولا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.



وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيًا.



