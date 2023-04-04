قائد الجيش إستقبل الموفد القطري

قائد الجيش إستقبل الموفد القطري

إستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة في وزارة خارجية دولة قطر على رأس وفد، بحضور سفير دولة قطر في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



ونوه الوزير الخليفي بدور المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الراهنة، مشددًا على ضرورة إستمرار دعمها لتمكينها من تنفيذ مهماتها في حفظ أمن لبنان واستقراره.



من جهة أخرى، شكر العماد عون دولة قطر بشخص سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني على الدعم المستمر للمؤسسة.