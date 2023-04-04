الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قائد الجيش إستقبل الموفد القطري

أخبار لبنان
2023-04-04 | 05:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قائد الجيش إستقبل الموفد القطري
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قائد الجيش إستقبل الموفد القطري

قائد الجيش إستقبل الموفد القطري

إستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة في وزارة خارجية دولة قطر على رأس وفد، بحضور سفير دولة قطر في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

ونوه الوزير الخليفي بدور المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الراهنة، مشددًا على ضرورة إستمرار دعمها لتمكينها من تنفيذ مهماتها في حفظ أمن لبنان واستقراره.

من جهة أخرى، شكر العماد عون دولة قطر بشخص سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني على الدعم المستمر للمؤسسة.

أخبار لبنان

قائد الجيش

جوزيف عون

LBCI التالي
المساعدون القضائيون في قصر عدل النبطية أعلنوا فك الإضراب اعتبارا من الخميس
وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء بـ٧.٥٠٠.٠٠٠ ل.ل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-02-01

سليم الصايغ لـ"حوار المرحلة": على قائد الجيش التعبير عن رغبته بالترشح لسدة الرئاسة ولدينا قبول مبدئي بسلة أسماء ومن بين هذه الأسماء العماد جوزيف عون

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-01

سليم الصايغ لـ"حوار المرحلة": النائب سامي الجميل زار قائد الجيش وهناك اطمئنان للأداء المميز الذي يقوم به في قيادة الجيش والعماد جوزيف عون يتمتّع بميزات القيادة

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-14

قائد الجيش استقبل وفداً من فريق العمل الأميركي من أجل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-13

كرم لـ"#عشرين_30": الحوار الذي يدعى إليه ليس بريئًا... ولا نمانع وصول قائد الجيش إلى الرئاسة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:03

الخليل بحث وفرونتسكا في الأوضاع الإقتصادية ومدد بقرار مهلة تصاريح رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر

LBCI
أخبار لبنان
07:37

جعجع استقبل الوزير القطري

LBCI
أخبار لبنان
07:35

القرم بعد اجتماعه بميقاتي: الحلول والاقتراحات المقدمة بشأن "أوجيرو" ستطرح على طاولة جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
07:03

الخليفي التقى وزير الاقتصاد... وتأكيد أهمية استقرار لبنان ووحدته

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-04-03

نانسي عجرم تحتفل مع بناتها بأحد الشعانين.. وتتلقى تعليقات مُستفزة: "هل هي مسيحية؟"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حركة قطرية باتجاه لبنان... فهل تمهّد لمخرج على مستوى رئاسة الجمهورية؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-31

وزير التربية يحدد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-24

غريو : مثال جديد على إلتزام فرنسا الدائم تجاه دعم الجيش والإستقرار في لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

شرطة نيويورك في حال تأهب تحسبا لمثول ترامب أمام المحكمة الثلاثاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها قانوناً فهل ترجئها السياسة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حركة قطرية باتجاه لبنان... فهل تمهّد لمخرج على مستوى رئاسة الجمهورية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

اتفاق جديد بين الأطباء وشركات التأمين...كيف يستفيد منه المواطن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ما هي تداعيات قرار لجنة المراقبة الوزارية لأوبك+؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

حقوق السحب الخاصة هل أنفقت بالكامل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

سرقةٌ طالت خطوط الخلوي... موظفون في دائرة الشبهة والتحقيقات على قدم وساق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

اعتداء على منشآت كهرباء لبنان يسقط ٣ أبراج للتوتر العالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

بين ايران والسعودية... هذا هو مصير المحطات الحوثية في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
15:47

أطلق النار على زوجته وابنتيه ثم على نفسه وفارق الحياة!

LBCI
اقتصاد
02:07

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
09:14

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر ربطة الخبز

LBCI
أمن وقضاء
11:21

تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات

LBCI
أخبار لبنان
06:06

بيان لوزير الداخلية عن تقديم الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها

LBCI
أخبار لبنان
13:14

انخفاض في سعر دولار "Sayrafa"

LBCI
أخبار لبنان
12:58

لقاء بين فرنجية وحزب الله مساء الاثنين.. ماذا في تفاصيله؟

LBCI
اقتصاد
08:38

الخليل: احتساب رواتب القطاع العام على 90 ألف مرتبط باجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر 60 الف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة