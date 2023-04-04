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حركة المطار خلال آذار ٢٠٢٣: زيادة عدد الركاب ١٢،٧٣ بالمئة
أخبار لبنان
2023-04-04 | 06:20
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حركة المطار خلال آذار ٢٠٢٣: زيادة عدد الركاب ١٢،٧٣ بالمئة
حققت حركة مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت ارتفاعاً في شهر آذار الفائت على صعيد الركاب بنسبة ١٢،٧٣ بالمئة، فارتفع بذلك مجموع المسافرين عبر المطار منذ مطلع العام ٢٠٢٣ وحتى نهاية الشهر الثالث منه الى مليون و ٣٦٨ ألفاً و٣٧٣ راكباً اي بزيادة ٢٣،٧ بالمئة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي ٢٠٢٢.
وقد توزعت حركة المطار خلال شهر آذار الفائت على الشكل التالي:
المسافرون:
بلغ عدد المسافرين المستخدمين للمطار في آذار الفائت ٤٦٦ ألفاً و٩٥٦ راكباً (بزيادة ١٢،٧٣ بالمئة عن آذار ٢٠٢٢)، حيث ازداد عدد الوافدين الى لبنان خلال الشهر الثالث من العام الحالي بنسبة ١٥،٩٢ بالمئة وبلغ ٢٣٤ ألفاً و ٧٨٢ راكباً، كما ارتفع عدد المغادرين بنسبة ٩،٧٩ بالمئة وسجل ٢٣١ ألفاً و ٦٤٥ راكباً، وبلغ عدد ركاب الترانزيت ٥٢٩ راكباً (بتراجع نسبته ٢٥ بالمئة).
ومع انتهاء شهر آذار، يصبح مجموع الركاب عبر المطار منذ مطلع العام ٢٠٢٣ وحتى نهاية الشهر الثالث منه مليون و٣٦٨ ألفاً و٣٧٣ راكباً (بزيادة ٢٣،٧٠ بالمئة).
حركة الطائرات:
بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال آذار الفائت: ٤٠٩٦ رحلة (بزيادة ١٦،٤٦ بالمئة)، منها ٢٠٤٧ رحلة وصول الى لبنان (بزيادة ١٦،٢٤ بالمئة)، و ٢٠٤٩ رحلة إقلاع من لبنان (بزيادة ١٦،٦٨ بالمئة).
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