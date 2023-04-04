جولة لمراقبي الإقتصاد في النبطية والخلوات للتأكد من سلامة الغذاء

جولة لمراقبي الإقتصاد في النبطية والخلوات للتأكد من سلامة الغذاء



جالت دوريات لمراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في مدينة النبطية وبلدة الخلوات قضاء حاصبيا على محال لحوم الدواجن للتأكد من سلامة الغذاء والتبريد الصحيح ومن إعلان الأسعار ونسب الأرباح.



كما تمت معالجة موضوع مولد إشتراك الكهرباء في بلدة الخلوات بحضور صاحب المولد ورئيس البلدية لصالح أبناء البلدة بالنسبة لساعات التغذية والتسعيرة الرسمية، وذلك بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة ومرافقة من عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية وشرطة بلدية الخلوات.