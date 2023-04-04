لقاء بين الراعي وغريو.. وعرض للجهود المبذولة للخروج من الازمة

أكّدت السفيرة الفرنسية آن غريو بعد لقائها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أنه تم عرض الجهود المبذولة للخروج من الازمة وذلك في اطار الحوار الدائم مع البطريرك والذي "تقدّر فرنسا دوره البناء للوصول الى مخرج".وتابعت غريو:" تبادلنا الآراء حول الوضع واكدنا مشاركتنا في جميع الجهود لإيجاد حل توافقي في هذا البلد لأن اللبنانيين اليوم بحاجة الى اجابات ملموسة على تساؤلاتهم وهذا من مسؤولية قادتهم السياسيين".ثم التقى الراعي وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار وكان بحث في الأوضاع العامة.ومن زوار الصرح البطريركي في بكركي، نائبة رئيس المؤسسة المارونية للإنتشار روز الشويري وهيام البستاني وكان عرض لأبرز نشاطات المؤسسة.