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وزير الدولة في وزارة خارجية قطر يستكمل جولته على عدد من القيادات السياسية... ماذا في التفاصيل؟

وزير الدولة في وزارة خارجية قطر يستكمل جولته..



يستكمل وزير الدولة في وزارة خارجية قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي جولته على عدد من القيادات السياسية. وبعد لقاءات الامس، التقى اليوم قائد الجيش ورئيس تكتل لبنان القوي ورئيس حزب القوات. ماذا في اجندة الموفد القطري؟