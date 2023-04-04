بعد عودته من فرنسا: فرنجية يلتقي حزب الله... ماذا في التفاصيل؟

الخليل بحث وفرونتسكا في الأوضاع الإقتصادية ومدد بقرار مهلة تصاريح رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر

الخليل بحث وفرونتسكا في الأوضاع الإقتصادية ومدد بقرار مهلة تصاريح رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر

وزير الدولة في وزارة خارجية قطر يستكمل جولته على عدد من القيادات السياسية... ماذا في التفاصيل؟