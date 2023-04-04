وزير الشؤون الاجتماعية: إطلاق المجموعة الثانية من الزيارات المنزليّة ضمن برنامج أمان..

وزير الشؤون الاجتماعية: إطلاق المجموعة الثانية من الزيارات المنزليّة ضمن برنامج أمان.. 300 مليون دولار جديدة من البنك الدولي



بعد عام على انطلاق برنامج أمان لدعم العائلات اللبنانية، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار عن إطلاق المجموعة الثانية من الزيارات المنزليّة.



وفي هذه المرحلة، ستستفيد أسر لبنانية جديدة، على أن يبدأ الدفع لها آخر شهر أيار 2023، وذلك بتمويل من البنك الدولي.

حجار اشار الى أن المفاوضات ايجابية لحصول لبنان على 300 مليون دولار جديدة من البنك الدولي لمتابعة البرنامج ودعم عائلات اكثر.