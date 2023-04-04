الخليفي التقى وزير الاقتصاد... وتأكيد أهمية استقرار لبنان ووحدته

وزير الاقتصاد نوه بدعم دولة قطر الدائم للبنان

استقبل وزير الدولة في وزارة الخارجية في دولة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي صباح اليوم في مقر اقامته، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، حيث تم عرض التطورات العامّة في لبنان، وكان تأكيد "أهمية استقرار لبنان ووحدته".



بدوره، أثنى سلام على "التعاون الوثيق بين دولة قطر الشقيقة ولبنان في كل مجالات الاستثمار والتجارة الواعدة والمتكاملة". ونوه بدعم دولة قطر الدائم للبنان.