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القرم بعد اجتماعه بميقاتي: الحلول والاقتراحات المقدمة بشأن "أوجيرو" ستطرح على طاولة جلسة مجلس الوزراء
أخبار لبنان
2023-04-04 | 07:35
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القرم بعد اجتماعه بميقاتي: الحلول والاقتراحات المقدمة بشأن "أوجيرو" ستطرح على طاولة جلسة مجلس الوزراء
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القرم بعد اجتماعه بميقاتي: الحلول والاقتراحات المقدمة بشأن "أوجيرو" ستطرح على طاولة جلسة مجلس الوزراء
بعد فك اوجيرو لإضرابهم.. القرم يطمئن
بعد فك اوجيرو لإضرابهم بإنتظار جلسة مجلس الوزراء المتعلقة بمطالبهم، طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم بعد اجتماعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى أن الحلول والاقتراحات المقدمة ستطرح على طاولة جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد مبدئياً الأسبوع المقبل.
أخبار لبنان
القرم
أوجيرو
إضراب
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