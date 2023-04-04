جعجع استقبل الوزير القطري

جعجع استقبل الوزير القطري



التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، والوفد المرافق في حضور سفير دولة قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" الوزير السابق ريشار قيومجيان، رئيس جهاز الاعلام والتواصل شارل جبور وعضو جهاز العلاقات الخارجية شربل العلم.