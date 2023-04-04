الخليل بحث وفرونتسكا في الأوضاع الإقتصادية ومدد بقرار مهلة تصاريح رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا Joanna Wronecka وجرى عرض للأوضاع الاقتصادية في لبنان.



وأبدت فرونتسكا ارتياحا للدعوة إلى انتخابات بلدية واختيارية في أيار المقبل.



في شأن منفصل، مدد الوزير الخليل بموجب قرار صادر عنه مهلة تأدية تصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر، عن شهر شباط 2023، لغاية 28/4/2023 ضمنا.