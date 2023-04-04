سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونتسكا في السراي اليوم. ووضعت الرئيس ميقاتي في اجواء التقرير الذي صدر عن لبنان في مجلس الأمن الدولي.وشددت على أهمية استقرار لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الكاملة. وركزت على أهمية وجود قوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب وعلى واحترام القرارات الدولية.ودعت الى احترام الاستحقاقات الانتخابية ومن بينها استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية.كما التقى رئيس الحكومة السفيرة الأميركية دوروثي شيا وعرض معها الأوضاع والعلاقات بين البلدين.وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاتصالات جوني القرم ووفد من نقابة عمال هيئة "أوجيرو"، في حضور المدير العام لأوجيرو عماد كريدية ورئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر. وتم خلال اللقاء البحث في مطالب عمال الهيئة.وقال الوزير قرم بعد الإجتماع: "اجتمعنا مع الرئيس ميقاتي ووفدا من نقابة عمال اوجيرو، وكانت الأجواء إيجابية جدا، وقدمنا طروحات عديدة قريبة ومتوسطة الأمد لحل المشكلة، وتوافقنا على طريقة العمل وعلى التقدم بهذه الطروحات الى هيئة الاستشارات لأخذ الموافقة عليها، ولطرحها على جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي ستكون الأسبوع المقبل أن شاء الله".وعن ماهية الطروحات، قال: "تطالب النقابة بأربعة مطالب هي: أولا بدل نقل وقدره 5 ليترات في اليوم لمن يحضر الى العمل، ثانيا مساعدات مدرسية، ثالثا مبلغا مقطوعا بالدولار نقدا بحسب رتبة العمال والموظفين، رابعا التأمين الصحي".وأضاف: "كانت وجهة نظري ولا تزال هي تحييد، قدر الإمكان، هذا القطاع الذي لديه استقلاليته عن سائر القطاعات في الدولة، والسبب بسيط كونه المدخل لكل الدولة ولكل القطاعات الإنتاجية للنهوض بالمؤسسات وبالاقتصاد. وكما تمكنا من تحييد شركتي ألفا وتاتش عن كل مشكلات البلد، فيجب ان نسعى بجهد لتحييد قطاع أوجيرو الذي هو الانترنت الثابت، عن المشاكل الموجودة في البلد لأنه مدخل أساسي للنهوض بالاقتصاد".وعن موعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، قال: "لم تحدد بعد، وان شاء الله يكون هناك جلسة الأسبوع المقبل كما استشفيت من الحديث".وبالنسبة الى رفع التعرفة، قال: "لقد تحدثنا عن هذا الأمر مرات عدة وقلت اننا في صدد تحضير دراسة عن هذا الموضوع وعندما تنتهي سنطلعكم عليها".وعن المقصود بدولرة جزء من الرواتب، قال: "لم نتحدث عنها بالتفاصيل اليوم."واستقبل الرئيس ميقاتي وزير الصحة العامة فراس الأبيض ووفدا من نواب منطقة عكار ضم: محمد سليمان، أحمد الخير وعبد العزيز الصمد.وقال الوزير الأبيض بعد اللقاء: "التقينا الرئيس ميقاتي، في حضور نواب منطقة عكار والمنية والضنية، وعرضنا أمورا صحية تهم هذه المناطق، خصوصا في ما يتعلق بالمستشفيات الحكومية والمستشفى الذي ستنشئه الدولة في منطقة جيل أكروم، وهو بهبة كريمة من دولة الكويت، ونحن تواصلنا مع مجلس الانماء والاعمار، وسيوضع هذا المشروع على السكة ان شاء الله".وأضاف: "كذلك عرضنا وضع المستشفيات الحكومية الأخرى في منطقتي المنية والضنية. وتطرقنا الى شؤون تتعلق بهموم المواطن الصحية العادية والدور المهم الذي تلعبه مراكز الرعاية الصحية الأولية".من جهته، قال النائب سليمان: "بحثنا في الاستعجال في المستشفى الحكومي الذي قُرر لمنطقة عكار، وان شاء الله يكون لعكار قريبا مستشفى حكومي ثان. كذلك بحثنا في أمور انمائية للمنطقة وخصوصا في مجال البنى التحتية من طرقات ومياه وغيرها من الأمور الحياتية للمواطنين".