اقفال سوبرماركت بالشمع الأحمر... ومحضر ضبط بحق إحدى الملاحم جنوباً

أعلنت مصلحة الاقتصاد في الجنوب أنها ضبطت بمؤازرة قوة من جهاز الامن العام، كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وبعر فئران على البضاعة في سوبرماركت في منطقة البيسارية، اثر جولة رقابية نفذها فريق من مراقبيها، حيث جرى خلالها تنظيم محضر ضبط بالمخالفة وحجز البضاعة، وتم بناء على اشارة النيابة العامة في الجنوب بشخص رئيسها القاضي رهيف رمضان اقفال السوبرماركت بالشمع الأحمر.



كما شملت الجولة منطقة كوثرية السياد حيث نظم محضر ضبط بإحدى الملاحم التي تقوم ببيع لحوم برازيلية على انها طازجة. كما انه تم كيل ورصرصة محطات المحروقات في المنطقة نفسها.