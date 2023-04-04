جنبلاط عرض التطورات مع الوزير القطري

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، مساء الإثنين، وزير الدولة في وزارة الخارجية في دولة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي، يرافقه السفير القطري في لبنان إبراهيم عبد العزيز السهلاوي وأعضاء الوفد، في حضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب هادي أبو الحسن، حيث تم عرض للتطورات العامة في لبنان والمنطقة.



كما استقبل جنبلاط راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار، وكان عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.