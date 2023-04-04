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بعد فرض عقوبات أميركية على الأخوين رحمة... ماذا في تفاصيل الأسباب؟
أخبار لبنان
2023-04-04 | 10:49
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بعد فرض عقوبات أميركية على الأخوين رحمة... ماذا في تفاصيل الأسباب؟
بعد فرض عقوبات أميركية على الأخوين رحمة... ماذا في تفاصيل الأسباب؟
وضعت وزارة الخزانة الأميركية الشقيقين اللبنانيين ريمون رحمة وتيدي رحمة وشركاتهما الثلاثة ومنها ZR ENERGY على لائحة العقوبات.
واتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، استخدام الشقيقين لثرواتهما وسلطتهما ونفوذهما للانخراط في ممارسات فاسدة تساهم في انهيار سيادة القانون في لبنان ، وبالتالي تقويض العمليات الديمقراطية في لبنان على حساب الشعب اللبناني.
وقال البيان إنه في الوقت الذي يواجه فيه اللبنانيون ضائقة اقتصادية كبيرة وأزمة طاقة حادة وخللًا سياسيًا غير مسبوق، استخدم الأخوان رحمة إمبراطوريتهما التجارية وعلاقاتهما السياسية لإثراء نفسيهما. وطالب وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب، الحكومة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
ويمتلك رحمة شركة ZR Group Holding SAL في لبنان، وهي شركة تعمل في صناعات الطاقة والاتصالات والطيران
وقد استخدم الأخوان رحمة ZR Group Holding SAL لتوفير التمويل اللازم لإنشاء شركة ZR Energy DMCC. وقد استخدمت ZR Group Holding SAL تأثيرها بين المؤسسات المالية اللبنانية لفتح أحرف الاعتماد لصالح ZR Energy DMCC. ويمتلكان أيضا ZR Logistics SAL من خلال ZR Group Holding SAL.
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