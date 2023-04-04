لقاء بين فرنجية والوفد القطري في بنشعي

بحث رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه في بنشعي، مع وزير الدولة في وزارة الخارجية في دولة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق، في الاوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.



وحضر اللقاء السفير القطري لدى لبنان إبراهيم السهلاوي والنائب طوني فرنجيه والوزير السابق روني عريجي.