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رياضة روحية للنواب المسيحيين في حريصا اليوم... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
2023-04-05 | 02:25
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رياضة روحية للنواب المسيحيين في حريصا اليوم... ماذا في التفاصيل؟
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رياضة روحية للنواب المسيحيين في حريصا اليوم... ماذا في التفاصيل؟
تتجه الأنظار الى حريصا حيث يقيم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نهار صلاة ورياضة روحية للنواب المسيحيين يليه قداس يترأسه الراعي في كنيسة سيدة لورد في مزار سيدة لبنان.
فهل بدأ النهار الذي قررت بكركي أن يكون بعيداً من الاعلام؟
كل التفاصيل في الفيديو المرفق...
أخبار لبنان
حريصا
الراعي
رياضة روحية
النواب المسيحيين
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