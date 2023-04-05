هاشم للـLBCI: نعيش حالة تعطيل على كل المستويات ولم نرشح بل دعمنا ترشيح فرنجية

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أننا "لا نعدم إمكانية التفاهم أو التوافق والوصول إلى مخرج للأزمة."وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أشار هاشم إلى أن "الإستحقاق الرئاسي لم يكن يمر عبر التاريخ بسلاسة."ورأى أننا "نعيش حالة تعطيل على كل المستويات، ووصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها الجلسات مهزلة ومسرحيات متكررة."ولفت من جهة إلى أن "الرئيس بري سيدعو إلى جلسة عندما يرى أنها ستكون منتجة لإنتخاب رئيس،" موضحًا من جهة أخرى أننا "لم نرشح بل دعمنا ترشيح فرنجية الذي لم يرشح نفسه للرئاسة حتى اللحظة."