رواتب القطاع العام... ماذا أوضحت وزارة المالية عنها؟

رواتب القطاع العام... ماذا أوضحت وزارة المالية عنها؟

أفادت وزارة المالية مجددًا بأنها سددت كامل رواتب الشهر الحالي على سعر صرف صيرفة ٦٠ ألف ليرة. ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما أوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، إضافة إلى معاشات المتقاعدين من القطاع العام.



ونفت الوزارة أي تمييز يين موظفي القطاع العام وأن سعر ٦٠ ألف ليرة تم اعتماده للرواتب والمعاشات من دون أي إستثناء.



أما بخصوص الذين قبضوا رواتبهم أو معاشاتهم على سعر ٩٠ ألف ليرة، فأوضحت أنه سيتم دفع الفارق المستحق لهم خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال مصرفهم المعني بذلك.



