الخلوة الروحية للنواب المسيحيين بدأت في بيت عنيا - حريصا...

بدأت الخلوة الروحية للنواب المسيحيين بدعوة من غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بيت عنيا - حريصا بمشاركة ٥٣ نائبًا.وقد استهلت بحديث روحي للنائب البطريركي المطران أنطوان عوكر تحت عنوان "الخلاص بين عمل الله وأعمال المؤمن".