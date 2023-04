مهرجان الربيع ينطلق في حديقة جبيل من 13 إلى 16 نيسان

أعلنت In Action Events و"سوق الأكل" بالشراكة مع وزارة السياحة وبلدية جبيل وLBCI عن مهرجان الربيع لسنة 2023 في حديقة جبيل العامة من 13 إلى 16 نيسان. وسيكون الحدث مفتوحًا لمدة 4 أيام مع رسوم دخول بقيمة 4 دولارات لكل شخص يبلغ من العمر 11 عامًا أو أكثر، وسيتم إستخدام العائدات لتزويد أضواء شوارع جبيل بالطاقة الشمسية.



ويبدأ المهرجان من الساعة الخامسة مساءً حتى منتصف الليل يومي الخميس والجمعة في 13 و14 نيسان، ومن الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى منتصف الليل يومي السبت والأحد في 15 و16 نيسان.



ويتضمن أطعمة من كل أنحاء العالم، سوق للزهور، مصممين وحرفيين لبنانيين، إضافة إلى فرق موسيقية حية ودي جي وجلسات للصحة النفسية وعروض للأطفال ومناطق مخصصة للعب وغيرها.



وقالت سينثيا وردة، مؤسسة In Action، عن المهرجان: "إنها الفرصة الممتازة للفرار من ضغوطات الحياة وللإستمتاع مع العائلة والأصدقاء".



وأكد جو حرب، مؤسس سوق الأكل أن "سوق الطعام المفضل في لبنان سيكون موجودًا لتلبية إحتياجات الحاضرين، حيث يقدم مجموعة من المأكولات العالمية، بما في ذلك الأميركية والإيطالية والفرنسية والمكسيكية واللبنانية والبلجيكية والأرمنية وغيرها".



وأشار إلى أن الحدث سيضم أيضًا مساحة آمنة مخصصة للأطفال، مع أنشطة متعددة تقدمها High Five Entertainment، إلى جانب عروض للأطفال من غنوة ولونا."



ودعا منظمو المهرجان المواطنين إلى إرتداء النظارات الشمسية والقبعات وملابس الربيع.