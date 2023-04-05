"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهربة في الجنوب والنبطية

"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهربة في الجنوب والنبطية

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان أنها واصلت جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهربة بنتيجة عمليات دهم في محافظتي الجنوب والنبطية، لا سيما في قرى الصرفند والبابلية والدوير وعربصاليم.



وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.



