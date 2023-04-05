هبة إيطالية لمديرية التعاون العسكري - المدني في الجيش اللبناني

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة عسكرية إيطالية تحمل نحو ٦ أطنان من المواد الغذائية، مقدمة هبة من السلطات الإيطالية لمصلحة مديرية التعاون العسكري- المدني CIMIC في الجيش اللبناني.