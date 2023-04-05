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بيرم أقفل مكتبي استقدام عاملات

أخبار لبنان
2023-04-05 | 05:03
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بيرم أقفل مكتبي استقدام عاملات
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بيرم أقفل مكتبي استقدام عاملات

أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم، قرارا قضى باقفال مكتبين من مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية لارتكابهما مخالفات تتعلق بحقوق الانسان والقوانين المرعية الإجراء.

واستقبل وزير العمل في مكتبه، وفدا من اتحاد نقابات عمال فلسطين وجرى البحث في الاوضاع داخل فلسطين المحتلة، واوضاع المخيمات في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

وقد سلم الوفد الوزير بيرم دعوة لرعاية الاحتفال الذي يقيمه الاتحاد في الأول من أيار بمناسبة عيد العمال.

كما استقبل الوزير بيرم وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس. 

أخبار لبنان

بيرم

عاملات

الخدمة المنزلية

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