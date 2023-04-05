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مصلحة الإقتصاد جنوبًا: محضرا ضبط في حق أصحاب مولدات في البازروية لمخالفتهم التسعيرة الرسمية

مصلحة الإقتصاد جنوبًا: محضرا ضبط في حق أصحاب مولدات في البازروية لمخالفتهم التسعيرة الرسمية



نظمت مصلحة الإقتصاد في الجنوب محضري ضبط في حق أصحاب المولدات في بلدة البازورية بسبب مخالفتهم التسعيرة الرسمية للكيلواط الصادرة عن وزارة الطاقة.



كما جالت فرق المصلحة في محطات المحروقات في ديرقانون راس العين المنصوري شمع والناقورة، وأجرت عملية كيل ورصرصة.



