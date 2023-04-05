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الأبيض يتوصل إلى إتفاق مع المستشفيات والأطباء ينهي معاناة غسيل الكلى

أخبار لبنان
2023-04-05 | 05:59
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الأبيض يتوصل إلى إتفاق مع المستشفيات والأطباء ينهي معاناة غسيل الكلى
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الأبيض يتوصل إلى إتفاق مع المستشفيات والأطباء ينهي معاناة غسيل الكلى

الأبيض يتوصل إلى إتفاق مع المستشفيات والأطباء ينهي معاناة غسيل الكلى

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض إجتماعًا مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون بحث في موضوع غسيل الكلى، في حضور عضو مجلس النقابة ميشال شاهين ومدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف الحلو، وتخلله إتصال برئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى الدكتور روبير نجم.

وأكد الأبيض ضرورة التضامن مع المرضى والحد من المعاناة التي يواجهونها في هذا المجال، مشددًا على أهمية تضافر الجهود وتعاون الأطراف المعنيين جميعًا لتحقيق أولوية هذا الهدف وبما لا ينعكس سلبًا في الوقت نفسه على المراكز العلاجية والأطباء.

وانتهى البحث إلى إتفاق لتطوير آلية تغطية جلسات غسيل الكلى. وذلك وفق التالي:
- إعتماد تعرفة متحركة لجلسة غسيل الكلى لمواكبة تغييرات سعر الصرف.
- الإتفاق ما بين المستشفيات ووزارتي الصحة العامة والمالية على آلية لتسريع تقديم الفواتير وإنجاز المعاملات والمستحقات المالية للمراكز العلاجية كما أتعاب الأطباء في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.  
- تأكيد عدم تكبيد المريض أي فروقات إضافية سواء من المستشفيات أو الأطباء المعالجين.

وللمناسبة، وحرصًا على حسن تطبيق ما تم التوصل إليه، ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة المرضى الذين يواجهون أي مخالفة ويطلب منهم دفع فروقات إضافية أن يتواصلوا مع الوزارة على الخط الساخن 1214 حيث ستكون الشكاوى محور تحقيق لإتخاذ الإجراءات اللازمة. 

أخبار لبنان

وزير الصحة العامة

فراس الأبيض

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