بشرى سارة... "الصحة" اتفقت مع أصحاب المستشفيات الخاصة على تطوير آلية تغطية جلسات غسيل الكلى

اتفقت وزارة الصحة مع أصحاب المستشفيات الخاصة على تطوير آلية تغطية جلسات غسيل الكلى.



وتم الاتفاق على إعتماد تعرفة متحركة لجلسة غسيل الكلى لمواكبة تغييرات سعر الصرف.



وفي الاتفاق ايضاً، تسريع تقديم الفواتير وإنجاز المعاملات والمستحقات المالية للمراكز العلاجية كما أتعاب الأطباء في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا مع التأكيد على عدم تكبيد المريض أي فروقات إضافية سواء من المستشفيات أو الأطباء المعالجين.