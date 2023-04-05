الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دريان بحث في الشؤون اللبنانية والبيروتية مع الصادق ومنيمنة
أخبار لبنان
2023-04-05 | 07:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دريان بحث في الشؤون اللبنانية والبيروتية مع الصادق ومنيمنة
بحث مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، مع النائب وضاح الصادق في الشؤون اللبنانية وخاصة البيروتية.
وأكد صادق "أهمية دور ومرجعية دار الفتوى الإسلامية والوطنية وبخاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن من أزمات وفي طليعتها الشغور الرئاسي".
واستقبل المفتي دريان النائب إبراهيم منيمنة الذي قال بعد اللقاء: "تطرق البحث الى أموال الجمعيات الأهلية في بيروت المحتجزة من قبل المصارف، في سياق إعدادنا لقانون الانتظام المالي ومن ضمنه توزيع الخسائر، حيث نعتقد بضرورة تحييد المؤسسات ذات الطابع والدور الاجتماعي عن أي عمليّة توزيع للخسائر، وضمان الحماية المطلقة لودائعها الموجودة في القطاع المصرفي، وعدم المس بأموالها أو بقدرتها على القيام بالوظيفة الاجتماعيّة المنوطة بها".
أضاف: "تشمل هذه المؤسسات: الجمعيات الأهلية والمؤسسات التربويّة والمستشفيات وصناديق التقاعد والتعاضد والنقابات ودور الأيتام والعجزة والجمعيّات الخيريّة، خصوصا وأن المجلس النيابي بدأ مؤخرًا دراسة قانون استعادة الانتظام في القطاع المالي، الذي يُعنى بمسألة تسديد الودائع، وتسلمنا مؤخرًا أرقام مصرف لبنان وبدأنا بدراستها".
أخبار لبنان
دريان
الشؤون اللبنانية
الصادق
منيمنة
التالي
شقير يبحث مع سفير ساحل العاج تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية
ميقاتي عرض مع علوي للأوضاع واستمع من وفد نيابي وبلدي عكاري على أزمة إستيراد البطاطا المصرية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-04-03
دريان التقى الخليفي.. وتأكيد أهمية استقرار لبنان
أخبار لبنان
2023-04-03
دريان التقى الخليفي.. وتأكيد أهمية استقرار لبنان
0
أخبار لبنان
2023-03-31
منيمنة للـLBCI: أي تسوية ستأتي على حساب اللبنانيين سنرفضها
أخبار لبنان
2023-03-31
منيمنة للـLBCI: أي تسوية ستأتي على حساب اللبنانيين سنرفضها
0
آخر الأخبار
2023-03-31
إبراهيم منيمنة للـLBCI: أي تسوية ستأتي على حساب اللبنانيين سنرفضها وانتخاب شخص كسليمان فرنجية هو اعادة انعاش للنظام القائم
آخر الأخبار
2023-03-31
إبراهيم منيمنة للـLBCI: أي تسوية ستأتي على حساب اللبنانيين سنرفضها وانتخاب شخص كسليمان فرنجية هو اعادة انعاش للنظام القائم
0
آخر الأخبار
2023-03-31
ابراهيم منيمنة للـLBCI: على المدى القصير لست متفائل ولا شك أنه في مكان ما نلمس حراكاً ايجابياً على المستوى الاقليمي وهذا ينعكس تهدئة على الساحة المحلية
آخر الأخبار
2023-03-31
ابراهيم منيمنة للـLBCI: على المدى القصير لست متفائل ولا شك أنه في مكان ما نلمس حراكاً ايجابياً على المستوى الاقليمي وهذا ينعكس تهدئة على الساحة المحلية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:21
توضيح من وزارة الزراعة حول ما يثار عن إدخال باخرتي بطاطا مصرية إلى لبنان
أخبار لبنان
10:21
توضيح من وزارة الزراعة حول ما يثار عن إدخال باخرتي بطاطا مصرية إلى لبنان
0
اقتصاد
09:54
حميه موازنة الوزارة ٢ مليون دولار فيما إيراداتها تفوق ٣٠٠ مليون دولار فريش
اقتصاد
09:54
حميه موازنة الوزارة ٢ مليون دولار فيما إيراداتها تفوق ٣٠٠ مليون دولار فريش
0
أخبار لبنان
09:38
ميقاتي: اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلية للمسجد الاقصى اعتداء صارخ وتجاوز لكل المحرمات
أخبار لبنان
09:38
ميقاتي: اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلية للمسجد الاقصى اعتداء صارخ وتجاوز لكل المحرمات
0
أمن وقضاء
09:17
حكم الغرفة الإصلاحية السابعة عشرة في محكمة الإستئناف في باريس لصالح الصحناوي
أمن وقضاء
09:17
حكم الغرفة الإصلاحية السابعة عشرة في محكمة الإستئناف في باريس لصالح الصحناوي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:49
السلطات المكسيكية تؤكد أنها تمكنت من تحديد مكان صحافي مختطف وأنه على قيد الحياة
أخبار دولية
04:49
السلطات المكسيكية تؤكد أنها تمكنت من تحديد مكان صحافي مختطف وأنه على قيد الحياة
0
امن وقضاء
2023-01-26
إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...
امن وقضاء
2023-01-26
إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...
0
صحف اليوم
00:52
لا مجلس وزراء هذا الأسبوع... (اللواء)
صحف اليوم
00:52
لا مجلس وزراء هذا الأسبوع... (اللواء)
0
فنّ
2023-03-28
بعد هجوم النسويّات عليه لرفضه الزواج من مطلّقة.. طوني عيسى: "ما حدا الو معي" (فيديو)
فنّ
2023-03-28
بعد هجوم النسويّات عليه لرفضه الزواج من مطلّقة.. طوني عيسى: "ما حدا الو معي" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
مواجهات عنيفة في القدس
تقارير نشرة الاخبار
07:48
مواجهات عنيفة في القدس
0
أخبار لبنان
07:28
أجواء الخلوة الروحية للنواب المسيحيين في بيت عنيا - حريصا…
أخبار لبنان
07:28
أجواء الخلوة الروحية للنواب المسيحيين في بيت عنيا - حريصا…
0
أخبار لبنان
06:42
الراعي في قداس خلوة بيت عنيا: ماذا فعلتم لتسهيل انتخاب رئيس الجمهوريّة؟
أخبار لبنان
06:42
الراعي في قداس خلوة بيت عنيا: ماذا فعلتم لتسهيل انتخاب رئيس الجمهوريّة؟
0
أخبار دولية
05:11
ماكرون: يمكن للصين أن "تلعب دورا رئيسيا" لإيجاد "طريق يؤدي إلى السلام" في أوكرانيا
أخبار دولية
05:11
ماكرون: يمكن للصين أن "تلعب دورا رئيسيا" لإيجاد "طريق يؤدي إلى السلام" في أوكرانيا
0
خبر عاجل
03:57
وزير المال بدأ بدرس خيارات لتأمين الإعتمادات المطلوبة للإنتخابات البلدية والإختيارية
خبر عاجل
03:57
وزير المال بدأ بدرس خيارات لتأمين الإعتمادات المطلوبة للإنتخابات البلدية والإختيارية
0
أخبار لبنان
02:25
رياضة روحية للنواب المسيحيين في حريصا اليوم... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
02:25
رياضة روحية للنواب المسيحيين في حريصا اليوم... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
01:29
ترامب معلقا على التهم الموجهة إليه: "لم أتخيل أبدا أن هذا قد يحدث في أميركا"
أخبار دولية
01:29
ترامب معلقا على التهم الموجهة إليه: "لم أتخيل أبدا أن هذا قد يحدث في أميركا"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشاورات رباعية تمهد لانطلاق ملف التطبيع بين تركيا وسوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشاورات رباعية تمهد لانطلاق ملف التطبيع بين تركيا وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هل تُستأنف المفاوضات الاميركية-الايرانية قريبًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هل تُستأنف المفاوضات الاميركية-الايرانية قريبًا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:49
بعد فرض عقوبات أميركية على الأخوين رحمة... ماذا في تفاصيل الأسباب؟
أخبار لبنان
10:49
بعد فرض عقوبات أميركية على الأخوين رحمة... ماذا في تفاصيل الأسباب؟
2
خبر عاجل
03:57
وزير المال بدأ بدرس خيارات لتأمين الإعتمادات المطلوبة للإنتخابات البلدية والإختيارية
خبر عاجل
03:57
وزير المال بدأ بدرس خيارات لتأمين الإعتمادات المطلوبة للإنتخابات البلدية والإختيارية
3
أخبار لبنان
14:31
من هما تيدي وريمون رحمة؟ وما هي شركة ZR ENERGY؟
أخبار لبنان
14:31
من هما تيدي وريمون رحمة؟ وما هي شركة ZR ENERGY؟
4
أخبار لبنان
11:10
الصليب الأحمر: عطل طرأ على رقم الطوارئ المجاني في بيروت وجبل لبنان... اليكم البديل
أخبار لبنان
11:10
الصليب الأحمر: عطل طرأ على رقم الطوارئ المجاني في بيروت وجبل لبنان... اليكم البديل
5
أخبار دولية
15:21
لقاء بين وزيري خارجية السعودية وإيران في بكين الخميس
أخبار دولية
15:21
لقاء بين وزيري خارجية السعودية وإيران في بكين الخميس
6
اقتصاد
12:11
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
اقتصاد
12:11
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
7
أخبار لبنان
03:25
رواتب القطاع العام... ماذا أوضحت وزارة المالية عنها؟
أخبار لبنان
03:25
رواتب القطاع العام... ماذا أوضحت وزارة المالية عنها؟
8
امن وقضاء
11:20
قرار لمحافظ بيروت يتعلق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم
امن وقضاء
11:20
قرار لمحافظ بيروت يتعلق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store