دريان بحث في الشؤون اللبنانية والبيروتية مع الصادق ومنيمنة

بحث مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، مع النائب وضاح الصادق في الشؤون اللبنانية وخاصة البيروتية.وأكد صادق "أهمية دور ومرجعية دار الفتوى الإسلامية والوطنية وبخاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن من أزمات وفي طليعتها الشغور الرئاسي".واستقبل المفتي دريان النائب إبراهيم منيمنة الذي قال بعد اللقاء: "تطرق البحث الى أموال الجمعيات الأهلية في بيروت المحتجزة من قبل المصارف، في سياق إعدادنا لقانون الانتظام المالي ومن ضمنه توزيع الخسائر، حيث نعتقد بضرورة تحييد المؤسسات ذات الطابع والدور الاجتماعي عن أي عمليّة توزيع للخسائر، وضمان الحماية المطلقة لودائعها الموجودة في القطاع المصرفي، وعدم المس بأموالها أو بقدرتها على القيام بالوظيفة الاجتماعيّة المنوطة بها".أضاف: "تشمل هذه المؤسسات: الجمعيات الأهلية والمؤسسات التربويّة والمستشفيات وصناديق التقاعد والتعاضد والنقابات ودور الأيتام والعجزة والجمعيّات الخيريّة، خصوصا وأن المجلس النيابي بدأ مؤخرًا دراسة قانون استعادة الانتظام في القطاع المالي، الذي يُعنى بمسألة تسديد الودائع، وتسلمنا مؤخرًا أرقام مصرف لبنان وبدأنا بدراستها".