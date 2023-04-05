ميقاتي عرض مع علوي للأوضاع واستمع من وفد نيابي وبلدي عكاري على أزمة إستيراد البطاطا المصرية

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في السراي سفير مصر ياسر علوي وعرض معه للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.نواب عكارواجتمع الرئيس ميقاتي بالنائبين سجيع عطية وجيمي جبور ووفد.بعد اللقاء، قال النائب جبور في تصريح: "إلتقينا الرئيس ميقاتي مع زملائي النواب ووفد من مزارعي البطاطا ورؤساء اتحادات البلديات والمهتمين بمسائل زراعة البطاطا في عكار، وناشدناه وقف الإذن الذي أعطي لدخول البطاطا المصرية بعد المهلة التي تنتهي في 31 آذار. فهناك مخالفة تمت للإتفاقية المعقودة مع مصر بإدخال شحنات من البطاطا بقيمة 6 آلاف طن بعد انتهاء المهلة، وهذه الشحنات دخلت في 3 نيسان في موسم البطاطا، لذا فهناك إنتاج عكاري سيمنى بخسارة كبيرة نتيجة المنافسة غير المشروعة لدخول البطاطا المصرية".وأضاف: "ناشدنا الرئيس الرجوع عن القرار وعن الموافقة الإستثنائية التي أعطاها. ونستغل هذه المناسبة لمناشدة وزير الزراعة بعدم السماح بإدخال البطاطا خارج مهلة الإتفاقية المعقودة مع مصر، فهناك قطاع إنتاجي كبير وآلاف العائلات التي تقوم بزراعة البطاطا وإذا منيت هذه العائلات بالخسارة نكون كمن يضرب قطاعا إنتاجية كبيرًا".وناشد "رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميقاتي ووزير الزراعة عباس الحاج حسن العودة عن قرارهم، هناك آلاف العائلات والأشخاص يرتبطون سنويًا بهذا الموسم، لذلك هذا الأمر غير مقبول بتاتًا، نحن نحترم الإتفاقيات المعقودة مع الدول العربية الجارة والصديقة ولكن في الوقت ذاته فالأولوية هي مصلحة مواطنينا ومزارعينا. من هنا، فإن مصلحة الدولة اللبناني هي الإلتزام بالإتفاقية، ولن نكون مكسر عصا لأحد ولن نرمي موسمنا على الطرقات، ولن نذهب إلى خسارة مدوية، لذلك فهذه المناشدة هي للجميع قبل فوات الأوان".أندية كرة القدمواستقبل رئيس الحكومة في حضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس وفدًا من إتحاد كرة القدم وأنديتها برئاسة رئيس الإتحاد هاشم حيدر.وعرض رؤساء الأندية على رئيس الحكومة إقتراحًا يقضي بـ"تأهيل الملاعب الرياضية التابعة للمنشآت الرياضية والملاعب البلدية واستثمارها وتفعيل عملها وإعادة النهوض بالدور الملقى على عاتقها، كأندية إتحادية قادرة على المساعدة في عملية النهوض الرياضي والوطني".وتقرر، بناء على توجيهات رئيس الحكومة، تشكيل لجنة مصغرة من الإتحاد لمتابعة سريعة للموضوع بإشراف وزير الشباب والرياضة. كما تقرر عقد إجتماع أول للجنة يوم الثلاثاء في 11 نيسان في وزارة الشباب والرياضة.كما استقبل الرئيس ميقاتي وفدًا من نادي طرابلس الرياضي.