شقير يبحث مع سفير ساحل العاج تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية

شقير يبحث مع سفير ساحل العاج تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية

إستقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، سفير ساحل العاج كريستوف كواكو، وبحث معه سبل تفعيل وتنمية التعاون الإقتصادي بين البلدين.



وأكد شقير عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، خصوصًا مع وجود جالية لبنانية كبيرة تعلب دورًا فاعلًا في ساحل العاج.



كما أكد ضرورة العمل على تطوير وتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية من ضمن رؤية واضحة ومجدية ترتكز بشكل أساسي على الجالية اللبنانية وعلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مركزًا في هذا الإطار على أهمية زيادة التبادل التجاري، وتسهيل عملية إنسياب المنتجات الصناعية اللبنانية التي تتمتع بمواصفات وجودة عالية الى أسواق ساحل العاج.



من جهته، نوه السفير كواكو بإهتمام شقير بتطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا إستعداد بلاده للقيام بكل ما يلزم في هذا الإطار، مشيدًا في الوقت نفسه بالجالية اللبنانية وبديناميكية القطاع الخاص اللبناني والنجاحات التي يحققها في لبنان وفي مختلف دول العالم.



ووجه دعوة إلى شقير للمشاركة في معرض الدول الإفريقية المنتجة للكاكاو والقهوة الذي سيقام في أيلول المقبل في أبيدجان.











