الخارجية دانت إقتحام المسجد الأقصى: التمادي في الإستباحة نتيجة لإفلات إسرائيل المتكرر من العقاب

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان بأقصى العبارات إقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والإعتداء على المصلين والموجودين فيه.ورأت الوزارة أن إستسهال المسؤولين الإسرائيليين إستباحة الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين المحتلة والتمادي في الإعتداء على بيوتهم وممتلكاتهم وأراضيهم هو نتيجة لإفلات إسرائيل المتكرر من العقاب.كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الإعتداءات وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجرائم التي ترتكبها والنتائج المترتبة عليها.