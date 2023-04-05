نقابة اصحاب محطات المحروقات: النقابة هي الجهة الرسمية الشرعية الوحيدة التي تتحدث باسم اصحاب المحطات

اجتمعت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان برئاسة امين السر الزميل حسن جعفر واصدرت البيان التالي:



"يتردد في الآونة الاخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام عن وجود ما يسمى رابطة او تجمع اصحاب محطات الطاقة، يهم المجلس التنفيذي للنقابة ان يعلن للرآي العام واصحاب المحطات والوزارات والادارات المعنية ووسائل الاعلام المحترمة ان النقابة هي الجهة الرسمية الشرعية الوحيدة التي تتحدث باسم اصحاب المحطات.

وليس كل من تقدم بطلب الى وزارة او ادارة بتأسيس جمعية او رابطة او ما شابه اصبح ذي صفة رسمية.

وتؤكد النقابة انها تعمل ليلاً ونهاراً وجهاراً لمصلحة اصحاب المحطات،كما تؤكد ان ابوابها مفتوحة لجميع الزملاء اصحاب المحطات .

وعليه تطالب النقابة الجهات المعنية الرسمية فيها ابلاغ اصحاب العلاقة منتحلي الصفة الى ان القانون يُعاقب من يخالفه."