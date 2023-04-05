ميقاتي: اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلية للمسجد الاقصى اعتداء صارخ وتجاوز لكل المحرمات

اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان"اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلية للمسجد الاقصى يشكل اعتداء صارخا وتجاوزا لكل المحرّمات، ما يستصرخ الضمائر للتدخل لوقف ما يحصل، خصوصا في هذا الشهر الفضيل. قلوبنا مع المصلين من أبناء الشعب الفلسطيني المتمسك في حقه في أرضه ومقدساته مهما طال العدوان وبطش المعتدي. إن للباطل جولة وللحق جولات".