مذكرة تفاهم مع الصحة العالمية لضمان تأمين لقاح الإنفلونزا للبنان

مذكرة تفاهم مع الصحة العالمية لضمان تأمين لقاح الإنفلونزا للبنان

وقّع وزير الصّحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس أبيض اليوم، مذكّرة تفاهم مع فريق عمل الصّحة العالمية (Task Force for Global Health) ممثلاً بمدير مبادرة الشّراكة من أجل تأمين لقاح الإنفلونزا PIVI الدكتور جوزيف بريسي بحضور فريق منظمة الصّحة العالمية ممثّلا بالدكتور أليسار راضي وممثلة المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية رانيا عطية. وتمهد مذكرة التفاهم لأن يُصبح لبنان عضوًا في مبادرة الشّراكة وواحدًا من الدول ال 24 المستفيدة من أجل تأمين لقاح الإنفلونز PIVI ودعمه.



وسيسهم الدّعم في توفير الّلقاحات قبل موسم الانفلونزا من كل عام وعلى مدى السّنوات الخمس المقبلة.