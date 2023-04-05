توضيح من وكيل وزارة الخزانة الأميركية: لا توجد رسالة سياسية بالطريقة التي نبني بها حزم العقوبات الخاصة بنا

أوضح برايان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، طريقة فرض العقوبات التي تقوم بها الخزانة، وآخرها على الأخوين رحمة.



وقال: "لا توجد رسالة سياسية بالطريقة التي نبني بها حزم العقوبات الخاصة بنا وهي أنها تستغرق وقتًا للوفاء بمعايير قانونية معينة. هذه ليست المرة الأولى التي نتخذ فيها إجراءات ضد الفاعلين الفاسدين في لبنان. وإذا استمرت الأنشطة الفاسدة، فلن تكون الأخيرة. يرسل هذا الإجراء رسالة واضحة لمن هم في السلطة في لبنان".



ورأى أن "أي معاملات فاسدة أو مخاطر تصبح محور تحقيقنا المقبل. في سياق التعيينات التي أعلناها، تمنع العقوبات الأشخاص الأميركيين من التعامل مع الأخوين رحمة وممتلكاتهم، من حيث التبعات القانونية الأخرى فتعود إلى النظام القضائي اللبناني لتحديد ما إذا كان الإخوة يجب أن يواجهوا العواقب القانونية لأفعالهم".

شرح

نيلسون خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء

: "

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية رجلي الأعمال اللبنانيين ، تيدي رحمة وريمون رحمة ، على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، مما يسلط الضوء على الفساد المستشري في قطاع الكهرباء في لبنان".

وفي التفاصيل،

واضاف: "اتُهم الأخوان رحمة باستخدام شركاتهم لتأمين عقود طاقة عبر عملية مبهمة والربح على حساب اللبنانيين. العمل الأميركي يدعم في لبنان أولئك الذين يطالبون بالشفافية والإصلاح في ظل الفساد وسوء الإدارة التي دفعت بالبلاد إلى أزمة".

وقال نيلسون إنه منذ تشرين الاول 2019 ، تجاهلت النخب اللبنانية دعوات الجمهور للشفافية والإصلاح ، مع حماية أصولها عن طريق تحويل أموالها الخاصة خارج البلاد.

ولفت الى أن "وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على الأخوين رحمة المرتبطين بشركة ZR Energy DMCC ، وهي شركة تعاقدت معها الحكومة اللبنانية لاستيراد 150 ألف طن من الوقود للمساعدة في تجنب أزمة. وبدلاً من استيراد وقود عالي الجودة، استوردت الشركة وقوداً ملوثاً دمر محطات توليد الكهرباء وألحق أضراراً بالشعب اللبناني".

وأشارت التهم الأولية الموجهة ضد الأخوين رحمة وشركاتهم إلى "نظام تم وضعه لتزوير نتائج الاختبارات مقابل رشاوى تتراوح بين 200 دولار و 2500 دولار. كما كشفت التهم عن الهدايا بجميع أنواعها من قسائم وساعات وربطة عنق وحقائب يد وذهب ورحلات إلى الخارج وغيرها. على الرغم من هذه الاتهامات ، لم يتابعها المدعون العامون اللبنانيون".

وأوضح نيلسون أن "تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية للأخوين رحمة يهدف إلى فرض تكاليف مالية شخصية على من يتورط في ممارسات فاسدة على حساب الشعب اللبناني. يتفشى الفساد بشكل خاص في قطاع الكهرباء في لبنان ، وعلى الرغم من تعهدات المسؤولين بتحسين توفير الكهرباء ، يستمر انقطاع التيار الكهربائي في إعاقة توفير الخدمات الأساسية".

وأضاف نيلسون أنه في معظم البلدان ، يزيد إنتاج الكهرباء من إيرادات الدولة. ومع ذلك ، على الرغم من إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على مدى العقود الماضية ، فإن وزارة الطاقة وشركة الكهرباء في لبنان تركت اللبنانيين العاديين عرضة لما يسمى مافيا المولدات. وقال نيلسون: "بقية قطاع الكهرباء المختل استنفد أموال الدولة وزاد الحسابات المصرفية الأجنبية لرجال الأعمال اللبنانيين".

وأملت وزارة الخزانة الأميركية أن "يواجه الأخوان رحمة عواقب مالية. وتحظر العقوبات على الأشخاص الأميركيين التعامل مع الأخوين رحمة وممتلكاتهم ، مما قد يؤدي إلى عواقب مالية. من الواضح ، من حيث التبعات القانونية الأخرى ، أن الأمر متروك للنظام القضائي اللبناني لتحديد ما إذا كان يجب أن يواجه الأخوان تبعات قانونية على أفعالهم وما يترتب عليها من عواقب بموجب القانون اللبناني. لم يكن تصنيف وزارة الخزانة الأميركية الأخير للأخوين رحمة المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة الأميركية إجراءات ضد الجهات الفاسدة في لبنان. إذا استمرت الأنشطة الفاسدة ، فلن تكون الأخيرة". وأضاف نيلسون أن الحكومة الأمريكية ستستمر في معاقبة من يستفيدون من الفساد وغسيل الأموال والتهديدات للشعب اللبناني.

وأكد نيلسون خلال المؤتمر الصحفي أن الإجراء لا يتعلق بالانتخابات الرئاسية وأن الحكومة الأميركية تعطي الأولوية للمساءلة وسيادة القانون في لبنان بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الدين. وقال "الحكومة الأميركية تدعو السياسيين اللبنانيين إلى إنهاء الجمود السياسي وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتمكينها والقيام بالإصلاحات اللازمة لتمهيد الطريق أمام تعافي الاقتصاد اللبناني. وتشجع الحكومة الأميركية الشعب اللبناني على المطالبة بالشفافية والمساءلة من بين أولئك الذين يختارون بين استمرار الممارسات الفاسدة أو إحداث التغيير. وستواصل حكومة الولايات المتحدة محاسبة أولئك الذين ينخرطون في ممارسات فاسدة على حساب الشعب اللبناني ".