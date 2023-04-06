الجميل يعرض مع غريو لآخر التطورات السياسة في البلاد

الجميل يعرض مع غريو لآخر التطورات السياسة في البلاد

عرض رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو لاخر التطورات السياسة في البلاد، والمسعى الفرنسي في ما خص انتخابات رئاسة الجمهورية.