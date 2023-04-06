عملًا بحقّ الرد.. عقيص ويزبك ينفيان ما ورد في تقرير للـLBCI

نفى النائبان جورج عقيص وغياث يزبك نفياً قاطعاً ما ورد في التحقيق الإخباري الذي اعدته الصحافية لارا الهاشم في نشرة الثامنة للـLBCI بتاريخ ٥/٤/٢٠٢٣، وذلك عملاً بحق الرد.



وقالا في بيان "تناولت الهاشم رأيَينا في الانتخابات البلدية في التقرير وأوحَت من خلاله بأن القوات لا تريد للانتخابات البلدية ان تحصل".



واضافا " الآنسة الهاشم لم تُجرِ اي حديث مع النائب جورج عقيص، فيما لم يتطرق النائب غياث يزبك في دردشته معها الى الانتخابات البلدية واقتصر حديثه معها على الأجواء التي سادت الخلوة الروحية التي دعا اليها البطريرك الراعي في بيت عنيا".





وختما "إن تكتل الجمهورية القوية يخوض معركة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، ولن يثنيه عن ذلك اي تشويش او تشويه، فاقتضى التصحيح."



**تجدون تقرير لارا الهاشم أدناه