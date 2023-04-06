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في الذكرى العاشرة لاختطاف المطرانين.. اللواء ابراهيم: لن أتوانى عن الاستمرار في بذل جهوده من اجل الوصول الى الحقيقة

اللواء ابراهيم: لن أتوانى عن الاستمرار في بذل جهوده من اجل الوصول الى الحقيقة في ملف اختطاف المطرانَين



في الذكرى العاشرة لاختطاف المطرانين بولس اليازجي ويوحنا ابراهيم، لقاء حواري تناول مصيرَهُما بعد اختطافهما في سوريا على يد إرهابيين.



وفي اللقاء، كلمةٌ للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أكد خلالها أنه لن يتوانى عن الاستمرار في بذل جهوده من اجل الوصول الى الحقيقة في هذا الملف، كما كانت كلمة لوزير الخارجية عبدالله بو حبيب.



