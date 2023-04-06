بيرم يرعى إطلاق الموقع الالكتروني التفاعلي للصندوق..كركي: الضمان يدخل عصر المعاملات الالكترونية

أطلق المدير العام لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي موقع الصندوق الالكتروني التفاعلي، في حفل أقامه في مبنى الجمعيّة العربية للضمان الاجتماعي، وبحضور ورعاية وزير العمل السيد مصطفى بيرم، صباح اليوم في 2023/4/6 والذي حضره كلّ من رئيس مجلس الإدارة بالإنابة السيّد غازي يحيى ومدير مشروع الاتحاد الأوروبي في وزارة التنمية الإدارية، السيّد عامر صياغة، ممثلاً معالي الوزيرة نجلا رياشي، ورئيس الاتحاد العمّالي العام د. بشارة الأسمر ونقيب صيادلة لبنان د. جو سلوم وحشد من النقابيين والمدراء والخبراء في مجال تكنولوجيوا المعلومات والاتصالات وتغطية كثيفة لوسائل الإعلام.



افتتحت الحفل مديرة العلاقات العامّة السيّدة لور وهبي وتلاها النشيد الوطني اللبناني ثم كانت كلمة مدير عام الصندوق حيث شدّد خلالها على أهمية هذا الإنجاز نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها فريق عمل الصندوق بالتعاون مع فريق عمل وخبراء الشركة المنفذة للمشروع مؤكّداً أنّ الهدف الرئيسي من هذا الموقع هو تقديم رزمة من الخدمات الالكترونية للمتعاملين مع الضمان تسهيلاً لحصولهم على خدماتهم وعلى المعلومات التي تهمّهم عن بعد دون تكبّد عناء الإنتقال الى مكاتب ومديريات الصندوق، كما وأنّ أهميته تكمن في كونه أرضية مجهّزة لاستقبال أي نوع من الخدمات الالكترونية التي يقرّر الصندوق إضافتها مستقبلاً.

وأعلن د. كركي أنّ الضمان دخل من خلال هذا الموقع التفاعلي عصر التحوّل الرقمي والمعاملات الالكترونية.





ودعا في كلمته كافة الجهات الرسمية، قبول واعتماد افادتي الخدمة والتحقيق الاجتماعي الصادرين عن الموقع الالكتروني كمستندين رسميين معتمدين من قبل الصندوق.

وختاماً اثنى المدير العام على الجهود المبذولة من قبل الجميع والاصرار على اطلاق الموقع بالرغم من كل الصعوبات التي واجهناها ولا نزال نواجهها على كافة الاصعدة ، كما وأكّد على وعوده للّبنانيين لا سيما المضمونين منهم بمتابعة بذل الجهود والقيام بكل ما يلزم للنهوض مجددا بمرفق الضمان الاجتماعي ليستعيد دوره الريادي في حماية وصون الامن الاجتماعي من خلال المشاريع التي تقدم وسيتقدّم بها تباعاً لمعالجة وضع الضمان الصحي والتعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة.

بعد كلمة المدير العام، أطلق رئيس مجلس الإدارة بالإنابة السيّد غازي يحيى صرخةً يناشد فيها أصحاب القرار من أجل استنهاض الجهود ومدّ يد العون للضمان الاجتماعي وقد اعتبر أن إنجاز الموقع الالكتروني التفاعلي في ظلّ هذه الظروف الصعبة شمعة مضيئة وسط الظلام الدامس الذي يعيشه لبنان.

أمّا ممثلّ وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عامر صياغة فقد شدّد على أهميّة التوجّه الى التحول الرقمي وضرورة اعتماد الرقمنة في إدارات الدولة كافّة من أجل محاربة الفساد وتخفيف الأكلاف الماديّة التي بات تأمينها يشكّل عائقاً على مسار العمل.





واختتمت كلمات هذا الحفل بكلمة قيّمة اتّسمت بالوطنية من راعي الحفل معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم الذي أكّد على ضرورة تعزيز روح المواطنة والعبور الى دولة المؤسسات، مستفيدين من التحدّيات التي تمرّ بها البلاد، وتحويلها الى فرص حقيقية للنهوض بالدولة عبر تراكم الخبرات والاستفادة منها بشكل أفضل من خلال استبدال المنطق والتفكير الفردي بمفهوم الروح الجماعية. كما أثنى على هذا الإنجاز مؤكّدا دعمه المطلق للضمان الاجتماعي عبر رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور والحدّ الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة وإقرار نظام المعاش التقاعدي مدى الحياة ودعا الجميع الى وضع الأمور السياسية جانباً والتوافق على الأمور الاجتماعية والاقتصادية وخدمة المواطنين.





وفي الختام، قامت مديرة العلاقات العامّة السيدة لور وهبي بتقديم عرض مفصّل لأبرز خدمات الموقع التفاعلية وآليّة استخدامها.