بحثٌ في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين بري والوزير المصري والنائب الخير

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير جمهورية مصر العربية ياسر علوي الأوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.



وبحث الرئيس بري مع النائب أحمد الخير في التطورات والمستجدات السياسية والاقتصادية وشؤونا تشريعية وانمائية.