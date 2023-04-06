نائب مدير مكتب "اليونيفيل" الإعلامي: الوضع الحالي جنوبا خطير للغاية واليونيفيل تحث على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد

آرديل: الوضح الحالي جنوبا خطير للغاية واليونيفيل تحث على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد



أكّد نائب مدير مكتب "اليونيفيل" الإعلامي كانديس آرديل أنّ الوضع الحالي جنوبا خطير للغاية وأشار الى أنّ اليونيفيل تحث على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وأشار في بيان الى انه "تم إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل بعد ظهر اليوم.وأبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل أنه فعل نظام القبة الحديدية الدفاعي ردا على ذلك".



واوضح البيان ان "رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو على اتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق".



ولفت آرديل الى ان "الوضع الحالي خطير للغاية، واليونيفيل تحث على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد".