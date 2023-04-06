الجيش الاسرائيلي: إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان واعتراض 25 منها

الجيش الاسرائيلي يؤكّد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان واعتراض 25 منها



أكّد الجيش الاسرائيلي رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل وأشار الى أنّه تم اعتراض 25 منها.



وشدّد على أن خمسة صواريخ سقطت في الاراضي الاسرائيلية.



وفيما يتعلق بعمليات الإطلاق الأربعة الإضافية، فلفت الى أن المعلومات حول موقعها قيد المراجعة، مشيرً الى أنّ الإحصائيات ليست نهائية.



وأكّد أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل لاحقاً، لافتاُ الى أنّه لم يتم إصدار تعليمات خاصة للمدنيين على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وذلك عقب ورود أنباء عن إطلاق صفارات الإنذار في منطقة الجليل الغربي.