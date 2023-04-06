صفي الدين: "ليعرف الصهاينة ان المسجد الأقصى ليس وحيداً وخلفه مئات ملايين المسلمين"

صفي الدين: السعي الصهيوني لاستهداف الأقصى والنيل من مقدساتنا سيلهب المنطقة





اكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين أن السعي الصهيوني لاستهداف الأقصى والنيل من مقدساتنا سيلهب المنطقة.



وقال لـ"المنار": "ليعرف الصهاينة ان المسجد الأقصى ليس وحيداً وان خلفه مئات ملايين المسلمين الجاهزين لبذل الدماء من أجله".