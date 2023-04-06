مكتب ميقاتي: لم يعط توجيهاته بعدم تجميد العمل في منصة "الأونلاين" لألعاب الميسر بانتظار آراء ديوان المحاسبة وهيئة الشراء

مكتب ميقاتي: لم يعط توجيهاته بعدم تجميد العمل في منصة "الأونلاين" لألعاب الميسر بانتظار آراء ديوان المحاسبة وهيئة الشراء

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيانًا نفى فيه ميقاتي الخبر المتداول عن أنه أعطى توجيهاته بعدم تجميد العمل في منصة "الأونلاين"، خلافًا لما ورد في الكتاب المرسل من قبله والذي كان قد طلب فيه تعليق العمل بتلزيم ألعاب الميسر عبر الإنترنت في كازينو لبنان لحين ورود رأي كل من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام.



وأكد ميقاتي أنه وفي خلال إستقباله مدير عام الكازينو رولان خوري بحضور وزير السياحة السيد وليد نصار ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي، إستمع إلى شرح من قبل خوري عن تفاصيل الموضوع، فطلب منه إعداد كتاب خطي بتلك الشروحات لدرسها، على أن يصار إلى اإالتزام بقرار التعليق فور تبلغ الشركة له، وذلك بانتظار ورود الآراء المطلوبة من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام.