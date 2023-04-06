هدوءٌ حذر في الجنوب.. ما هي آخر المعطيات؟

هدوءٌ حذر في الجنوب..

أشارت المعطيات الأكيدة الى أن أخبار إطلاق ثلاثة صواريخ من مرجعيون هي من إفادات مدنية ولم يتم تأكيدها بشكل قاطع والامور لا زالت قيد البحث.

ولم يؤكّد أي مصدر لبناني أن الجيش الاسرائيلي ردّ على إطلاق الصواريخ.