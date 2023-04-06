اليونيفيل: نواصل أداء واجباتنا ونبذل كل ما في وسعنا خلال هذا اليوم المتمثل بالوضع المتفجر والخطر

أعلنت "اليونيفيل" في بيان أن جنود حفظ السلام التابعون لـ"اليونيفيل" يواصلون أداء واجباتهم ويبذلون كل ما في وسعهم خلال هذا اليوم المتمثل بالوضع المتفجر والخطر.ووفقًا للبروتوكول المتبع، تم إصدار أوامر إلى الموظفين المدنيين والعسكريين باللجوء إلى الملاجىء داخل قواعدهم.وختم البيان قائلًا: "نواصل مراقبة الوضع ونقوم باستخدام كل آليات التنسيق والإتصال لدينا للتوصل إلى حل سريع وسلمي".