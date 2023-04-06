المرتضى: لا نسعى إلى الحرب ولكن!

المرتضى: لا نسعى إلى الحرب ولكن!



غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على تويتر قائلًا: "لا نسعى إلى الحرب، والكلام الرسمي اللبناني الذي صدر بهذا المعنى هو موقف جميل. ‏لكن هذه اللغة لا تجدي نفعًا مع ⁧إسرائيل‬⁩ بل يمكن أن تجعلها تسيء الفهم وتخطىء التقدير".



وأضاف المرتضى: "الموقف الأوضح: أي إعتداء على لبنان سوف يجر على إسرائيل ويلات لا قدرة لها على إستيعابها. إياها والتهور".