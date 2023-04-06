ميقاتي إلتقى وزير الدفاع الإيطالي... وهذا ما بحثاه

ميقاتي إلتقى وزير الدفاع الإيطالي... وهذا ما بحثاه



إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو مساء اليوم في دارته فور وصوله إلى لبنان في زيارة لتفقد قوات بلاده العاملة في إطار "اليونيفيل".



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الطارئ في جنوب لبنان.



وقد شكر ميقاتي إيطاليا على دعمها المستمر للبنان ومساهماتها الفاعلة في تعزيز الإستقرار في الجنوب من خلال قوات اليونيفيل.



وأكد إدانة لبنان وشجبه لعملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، مشددًا على أن الجيش وقوات اليونيفيل يكثفان تحقيقاتهما لكشف ملابسات العملية وتوقيف الفاعلين.



وشدد ميقاتي على أن لبنان يرفض مطلقًا أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الإستقرار القائم.



كما جدد تأكيد إلتزام لبنان بالقرار الأممي 1701، والتنسيق الوطيد بين الجيش واليونيفيل.



وأبلغ الوزير الإيطالي أن كل القوى الفاعلة في الجنوب أبلغت الحكومة إدانتها هذه العملية وشجبها لأي تصعيد، لا سيما في هذا الظرف الدقيق.



وتمنى ميقاتي على كروزيتو الضغط على إسرائيل لوقف أي عمليات تؤدي إلى مزيد من التوتر في الجنوب.



بدوره، جدد كروزيتو دعم بلاده للبنان وإستعدادها للمساعدة في حل الأزمة السياسية التي يمر بها.

